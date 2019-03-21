Korkuteli’nde vatandaşlara ücretsiz 10 bin adetfidan dağıtıldı

Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Orman Haftası dolayısıyla Çayırlı Camii önünde fidan dağıtıldı. Sedir, Servi, Ceviz, Ardıç, Badem ve Ihlamur türlerinden oluşan toplam 10 Bin adet fidan, Korkuteli halkına ücretsiz ullaştırıldı

Halkın yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtım törenine Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Antalya orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Millet İttifakı Korkuteli Belediye Başkan adayı Halil Kara, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Tuncay Ayhan, işletme şefleri, teknik ve idari personeli ve vatandaşlar katıldı. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Antalya orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Millet İttifakı Korkuteli Belediye Başkan adayı Halil Kara vatandaşlara fidan dağıttı.

Orman İşletme Müdürü Yardımcısı Tuncay Ayhan, “Hayatın var olabilmesi için toprak ve suyun varlığı elzemdir. Toprak ve suyun kaynağı ise ormandır. Ormanlarımız geçmişten devraldığımız ve gelecek nesillere devretmekten sorumlu olduğumuz en önemli hazinemizdir. Genç nesillere ağaç dikmenin önemini ve nasıl aşılanacağını göstermesi gerekiyor. Halkımıza yaklaşık 10 bin adet sedir servi, ceviz, ardıç ve ıhlamur fidanını ücretsiz olarak dağıttık.Geleceğimiz için bir fidan da biz dikelim” dedi.