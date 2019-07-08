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Korkuteli’nde kan bağışı standı açıldı

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi,“Kan Bağışı” kampanyası çerçevesinde Korkuteli Cumhuriyet meydanında kan bağışı için standı açtı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
Korkuteli’nde kan bağışı standı açıldı

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi,“Kan Bağışı” kampanyası çerçevesinde Korkuteli Cumhuriyet meydanında kan bağışı için standı açtı. 15 gün ilçede kalacak olan Kızılay TIR’ında gerçekleşen Kan bağışına ilk gün yoğun katılım gerçekleşti.


Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Veysi Aldemir, “Korkuteli’ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Gelecek hafta Cuma gününe kadar ilçe halkımızdan kan bağışına destek için buradayız. İlk gün olması nedeniyle yoğun bir katılım var” dedi.


Sağlık problemi bulunmayan tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Aldemir, “Kan grubu zor bulunan vatandaşların aynın kan grubunu taşıyan ve acil kan ihtiyacı olanlara hemen yardımcı olabilmek için kan bağışına önem verilmesini istiyoruz. Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay’ınakan vermeye çağırıyoruz” dedi.İlk günde 106 ünite bağışı toplandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
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