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-Korkuteli’nde Huzur Toplantısı gerçekleştirildi

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile Huzur Toplantısı yaptı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:49
-Korkuteli’nde Huzur Toplantısı gerçekleştirildi

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile Huzur Toplantısı yaptı. Toplantıda sorunlar, olası çözümler ve yaşanan sorunlar konusunda mahalle muhtarlarının ve Emniyet Birimlerinin sorumlulukları görüşüldü.


Polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, güvenlik ve asayiş konularında halkın tespit, değerlendirme ve beklentilerinin yanında doğrudan katılımın sağlanması, daha huzurlu bir yaşam alanı için halkla ortak çalışmalar yapılabilmesi, toplumda ortaya çıkan problemlerin altında yatan nedenlerin bulunabilmesi, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, vatandaşların şikayet ve sorunlarının, yerinde ve birebir iletişim kurularak değerlendirilip çözüm üretilebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen, ilçe merkezindeki 8 mahalle muhtarı ile huzur toplantısı düzenledi.


Toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Hakan Selen, düğünlerde kesinlikle havai fişek atılmayacağını belirterek, özellikle düğünlerde muhtarlıklar tarafından afişler asılmasını, ayrıca düğün sahibiyle taahhütname imzalatılmasını talep etti.



"Polis ile vatandaş arasındaki en büyük köprü muhtarlardır"


Emniyet Müdürü Selen, "Sizler mahalle muhtarları olarak her zaman duyarlı olmalısınız. Polis ile vatandaş arasındaki en büyük köprü muhtarlardır. Muhtarın önemi halkın polise yada polisin halka ulaşması açısından önemlidir. Muhtarlarımız bizimle ne kadar çok irtibata geçerse o kadar halkla iyi bir iletişimi yakalamış oluruz. Polisin halka ulaşması için muhtarların yeri ve önemi büyüktür. Seçilmişler olarak muhtarlarımız bizim için önemlidir. Bizim için önemli olan halkımıza en iyi ve güvenilir hizmetin verilmesidir. Bu çalışmada bizim gibi en büyük görev muhtarlarımıza düşmektedir. El birliği ile çalışıp ilçenin asayişini, huzurunu ve güvenliğini en iyi şekilde yerine getirmektir. Polis teşkilatı vatandaş için vardır ve onunla birlikte vardır. Etle tırnak gibiyiz. Vatandaşın yardımcı olmadığı konularda polis çok zorlanır. Birlikte hareket edersek nahoş olayları çok daha kolay önleriz. İşte bu nedenle ilçe merkezindeki muhtarlarımızla toplandık ve fikir alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:49
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