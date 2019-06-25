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Korkuteli’nde 36 okula beyaz bayrak verildi

Milli Eğitim veSağlık Bakanlıkları arasında imzalanıp yürürlüğe giren ‘Okullara Beyaz Bayrak’ projesi kapsamında Korkuteli ilçesinde şartları yerine getiren 36 okula bayrak ve sertifikaları törenle verildi.

25 Haziran 2019 Salı 17:52
Korkuteli’nde 36 okula beyaz bayrak verildi

Milli Eğitim veSağlık Bakanlıkları arasında imzalanıp yürürlüğe giren ‘Okullara Beyaz Bayrak’ projesi kapsamında Korkuteli ilçesinde şartları yerine getiren 36 okula bayrak ve sertifikaları törenle verildi.


Korkuteli Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenenprogramda konuşanKorkuteli İlçe Milli eğitim Müdürü İsmet Yıldız, projenin amacının okullarda sağlıklı beslenme ve hijyen konularında kalitenin yükseltilmesinin sağlanması olduğunusöyledi.


Yıldız, ilçe genelinde 36 okulun beyaz bayrak almaya hak kazandığını belirterek, “İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında, ilçemizdeki okullardan 36 okulun ‘Beyaz Bayrak’ almış olmasının mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu başarıda emeğin büyüğü olan okul müdürlerimize ve okullarımızın kıymetli personellerine teşekkür ediyorum. Okullarımız için bu ödüllerin hayırlı olmasını ve önümüzdeki süreçte bu sayının artmasını diliyorum” dedi.


Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oya Dirican, bayrak ve sertifikaları okulların yöneticilerine teslim etti.Bayrak ve sertifikaların 3 yıl geçerli olduğu, 3 yıl sonra yeniden başvuru yapılması, kriterlere uyulması gerektiği hatırlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:52
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