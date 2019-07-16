0553 313 94 23

Korkuteli’nde 15 Temmuz Şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Korkuteli ilçesinde anma programları düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 12:49
Korkuteli’nde 15 Temmuz Şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Korkuteli ilçesinde anma programları düzenlendi.


FETÖ/PDY’nin 15 Temmuzhain darbe girişiminin üçüncü yılında düzenlenenDemokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleriyürüyüşle başladı. Korkuteli


Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek,protokol üyeleri, siyasi parti başkanları ile askeri erkan başta olmak üzere yüzlerce vatandaş 15 Temmuz Destanı için yürüdü. Korkuteli Kaymakamlığı tarafından düzenlen yürüyüş şehitler anıtından başlayıp tekrar şehitler anıtında son buldu. Ellerine ay yıldızlı bayrakları alan yüzlerce vatandaş, tekbir getirirken, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı.


Etkinlikler daha sonra Şehitler anıtında devam etti. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerimokundu. Hain darbe girişimi gecesi ortaya çıkan destansı hikayenin anlatıldığı video meydanı dolduran yüzlerce vatandaş tarafından dikkatle takip edildi. 15 Temmuz demokrasi şehidi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.


Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Cimşik, " 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainler karşısında kanları ile destanlar yazan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, Allah’tan uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz zaferi, tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer bu topraklarda Çanakkale ruhunun hala taze olduğunu göstermiştir” dedi.


Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafından dua yaptırıldı. Duanın ardından saat 00.13’te sela ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları
    1. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    2. Münih’te çifte zafer
    3. AK Partili isimden Ali Babacan'a yeni..
    4. FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"na hapis..
    5. Kritik tatbikat! Yunanistan’ın s-400..
    6. İBB'den dolandırıcılık uyarısı
    7. Rize'de kuş yavrusu, vinç yardımıyla..
    8. Son hedik ustası toprağa verildi
    9. Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı..
    10. Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulundu
    11. Başkan Kavuş: “Önceliğimiz sorunlu..
    12. Türk gemisine saldırı! Çok sayıda Türk..
    13. Amasya'da traktör dereye devrildi: 3..
    14. Yalnız yaşayan yaşlı adamın evinde..
    15. Eskişehir'de trafikte hamile kadının..
    16. İstanbul'da kurban hazırlıkları
    17. CHP'den "TÜİK'in iş gücü..
    18. Bingöl’de KKKA şüphesiyle bir kişi..
    19. Freni boşalan kamyon 8 aracı biçti
    20. Gündüz: “Halkın ortak vurgusunun..
    21. Başpehlivan Ali Gürbüz AESOB’da
    22. Şehir hastanesine ücretsiz servis
    23. Malatya F-35 savaş uçaklarına hazır
    24. Birevim ev teslimat sayıları her geçen..
    25. Isparta’da otomobilin çarptığı domuz..
    26. “15 Temmuz Futbol Turnuvasında ödüller..
    27. Onlar için çok okuyan değil çok gezen..
    28. Hırsızlar bu kez mezarlığa dadandı
    29. Gelin arabasını durdurdu, önce sevindi..
    30. Lağım patlayınca evi su bastı
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler