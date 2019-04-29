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Korkutelili Gaziler Çanakkale’yi gezdi

Korkutelili Gaziler, Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli Belediye Başkanlığı ve Güreş ağası Hamdi Sarıca sponsorluğunda düzenlenen organizasyonla Çanakkale’ye ve Bursa’ya gitti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:41
Korkutelili Gaziler Çanakkale’yi gezdi

Korkutelili Gaziler, Korkuteli Kaymakamlığı, Korkuteli Belediye Başkanlığı ve Güreş ağası Hamdi Sarıca sponsorluğunda düzenlenen organizasyonla Çanakkale’ye ve Bursa’ya gitti. Tamamı ücretsiz olan geziye 44 kişi katıldı.


Geziyle ilgili bir açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Korkuteli Şubesi Başkanı Mehmet Çoban,gazi ailelerine Çanakkale ruhunu yerinde yaşatmak amacıyla gezi düzenlediklerini belirterek gazileri ve ailelerini tarihin yazıldığı toprakları görmeleri, o duyguyu yaşamaları için Çanakkale’ye götürdüklerini ifade etti. Rehber eşliğinde yapılan gezide, Akbaş Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahin Dere Şehitliği, Çanakkale Mehmetçik Anıtı, Yahya Çavuş Anıtı, Sargı Yeri (Zıhındere) Şehitliği, Alçıtepe Köyü, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlısırt, 57. Alay Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, Conkbayırı ve Kemal Yeri ziyaret edildi. Ardından Bursa’ya geçildi ve Ulu Cami ziyareti sonrası ilçeye dönüldü.


Herkesin Çanakkale’ye giderek orada vatan için yapılan savaşların izlerini görmesi gerektiğini anlatan Çoban, Kaymakamımızın desteğiyle gazilerimiz ve aileler 2 gün Çanakkale’yi gezdi. Orada görülmesi gereken yerleri gördük. Çanakkale’de yatan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit kanlarıyla yoğrulan bu kutsal yerlerin ve mekanların kıymetini bilmek gerekir. Al bayrağımız şehitlerimizin kanlarıyla dalgalanıyorsa bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bizim yanımızda olan sayın kaymakamımız Ömer Çimşit’e Belediye Başkanımız Ömer Niyazi İşlek’e ve Güreş ağası Hamdi Sarıca’ya ve herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Çanakkale Savaşları’nın yoğun olarak yaşandığı Gelibolu Yarımadası’nı gezen gaziler, gezide duygu dolu anlar yaşadı. Korkuteli’nden Çanakkale Şehitliği’ni gezmeye giden Kıbrıs Gazileri, gezi esnasında Kıbrıs’ta katıldıkları savaşların acı hatıralarını tekrar yaşadılar.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:41
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