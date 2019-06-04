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-Korkuteli’de protokol bayramlaştı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde protokol ve vatandaşlar bayramlaştı.

04 Haziran 2019 Salı 16:27
-Korkuteli’de protokol bayramlaştı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde protokol ve vatandaşlar bayramlaştı.



Ramazan Bayramı nedeniyle Korkuteli Belediye Düğün Salonunda düzenlenen bayramlaşmaya, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek,İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Selen, Müftü Selim Yazıcı, daire müdürleri, Siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


"Bayramlaşmaya çocuklarda katılmalı"


Kaymakam Ömer Çimşit, “Bir Bayramı daha, hep birlikte huzur ve güven içinde kutluyoruz. Toplum olarak büyük önem verdiğimiz, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı duygularını paylaştığımız dini ve milli bayramlar; millet olma şuuruna ermenin temeli ve sosyal hayatımızın simgesi olan önemli günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Özellikle bayramlaşma törenlerine çocuklarında katılmasını uygun görüyorum” dedi.



Belediye Başkanı Ömer İşlek, “Birlik, beraberlik ve dayanışmanın ayı olan Ramazan’ı geride bırakıp Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşarken sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik dolu günler getirmesini diliyorum” dedi.



Belediye düğün salonundaki Bayramlaşma programının ardından Kaymakam Ömer Çimşit ve beraberindekilerle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerler ile bayramlaştı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden protokol üyeleri Polis teşkilatının bayramını kutladı.


Protokol üyeleri Korkuteli Devlet Hastanesinde hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Kaymakam Ömer Çimşit, daha sonra Şehit Tuncay Arslan’ın ailesi, Gazi Süleyman Sardoğan ve 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu’nun ailesini ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 16:27
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