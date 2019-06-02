Korkuteli’de jandarmadan kablo ve vana hırsızlarına suçüstü Antalya’nın Korkuteli ilçesinde enerji ve haberleşme nakil kablolarının yanı sıra sulama vanalarını çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde enerji ve haberleşme nakil kablolarının yanı sıra sulama vanalarını çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,Bayat, Kemerağzı, Yazır ve Esenyurt Mahallesinde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosuve sulama vanası hırsızlıkları olaylarını faillerini araç lastiklerinden suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından uzun bir takip sonrası Küçükköy Mahallesinde S.Ö. (42), E.D. (37) ile M.G. (21) hırsızlık yaparkensuçüstü yakalandı.

Hırsızlık zanlılarından S.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, E.D.ile M.G. serbest bırakıldı.Jandarma ekiplerinin şahısların kiraladıkları araçlarla, Bayat,Esenyurt, Yazır ve Kemerağzı Mahallelerinde 7 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

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