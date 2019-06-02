Korkuteli’de inşaat demiri hırsızlığı Antalya’nın Korkuteli ilçesindebir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesindebir inşaattan demir çaldıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütcük Mahallesi’nde Beytullah Sünbül’üninşaatından 52 adet 18’lik inşaat demiri çalınması ihbarıyla geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. R.G.(23) idaresindeki otomobil Termesos kavşağında durduruldu. Araçta yapılan aramada 52 adet 18’lik inşaat demiri ele geçirildi. Demirler sahibine teslim edilirken R.G. ve M.A.T. (24) gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlıları ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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