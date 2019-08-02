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Korkuteli’de huzur toplantısı

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde mahalle muhtarları ile huzur toplantısı yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:35
Korkuteli’de huzur toplantısı

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde mahalle muhtarları ile huzur toplantısı yaptı.




Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit,Emniyet Müdürü Hakan Selen ve mahalle muhtarlarının katılımıyla bayram öncesi huzur toplantısı yapıldı. Toplantıda, muhtarların talepleri ve bayram öncesi alınacak tedbirler konuşuldu.


Mahalle muhtarları, mahalle aralarındaki parklardaki ışık yetersizliği, olası hayvan hırsızlıkları ile ilgili yapılacak işlemler, araç ve evlerin kapıları, mahalle aralarındaki araç parkları masaya yatırıldı. Toplantıda mahalle muhtarlarına ilçe asayişi hakkında bilgi verildi.



Vatandaşların olumsuzluk gördüğü durumlarda hemen polisi araması gerektiğini dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen, bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için yaya devriye uygulamalarına da devam edeceklerini aktardı.


Vatandaşların iyi bir bayram geçirmesi için asayiş ve trafik yönünden önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Selen, “Bayram süresince vatandaşların akraba ve arkadaş ziyaretine gitmesini fırsat bilen art niyetlilere karşı gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Hırsızlık, sahtecilik, yan kesicilik olaylarına karşı kişisel tüm tedbirleri almalıyız." dedi.


Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, alınan her türlü tedbire rağmen olması muhtemel her türlü hırsızlık, sahtecilik, ve yankesicilik olaylarına karşı vatandaşların daha duyarlı ve temkinli olunması ve şüpheli gördükleri şahıs yada şahısları 155 polis hattına bildirmelerini, vatandaşların da bu konuda yardımcı olması konularında; muhtarların vatandaş ile emniyet arasında köprü olması, bu konuların vatandaşa aktarılmasında muhtarların çok önemli roller üstlenebileceği anlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:35
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