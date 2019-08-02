Korkuteli’de bıçaklar kurbanlıklar için bilenmeye başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Korkuteli’de bıçak ve bileme işlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Korkuteli’de vatandaşlar da kurban kesiminde kullanacakları bıçaklarını keskinleştirmek ya da bakımını yaptırmak için işin uzmanı bıçakçılara gelmeye başladı.

İlçede yıllardır bıçakçılık yapan Mustafa Gündüz, Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşların bıçak bileme işlerine ağırlık verdiğini söyledi.

Gündüz, “Kurban Bayramı’na 10 gün kaldı, bıçakları bilemeye başladık. Vatandaşlar yavaş yavaş bıçaklarını getirmeye başladılar. Biz de elimizden geldiği kadar temiz bilemeye çalışıyoruz. İşlerimiz şimdi daha yeni başladı, ama bayrama birkaç gün kala daha kalabalık olur. Çünkü vatandaşlar bayrama doğru genelde alış verişe çıkıyorlar.” dedi.

Gündüz, vatandaşların bileme işlerini son güne bırakmamasını istedi.

Cumhuriyet Meydanı karşısındaGündüz, bıçakları 4 liradan, satırları ise 5 liradan bilediklerini belirtti.