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Korkuteli Mezbahası bayrama hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Korkuteli Mezbahası bayramda kesim hizmeti verecek.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:25
Korkuteli Mezbahası bayrama hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Korkuteli Mezbahası bayramda kesim hizmeti verecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işleticiye kiralanan Korkuteli mezbahası Kurban Bayramı’na hazır hale getirildi. Kesim numaralarının verildiği mezbaha, günlük 500 küçükbaş, 100 büyükbaş kesme kapasitesine sahip bulunuyor.



Kesimhane işletmecisi Mehmet Küçükgülmez, kesim randevusu almaya başladıklarını belirterek," Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Ama bizim en büyük sorunuz susuzluk.Birkaç kez sondaj vuruldu, su çıkmadı. Depolarımızı doldurmak için taşıma su bile bulamıyoruz.Günlük 500 küçükbaş, 100 büyükbaş kesme kapasitesine sahibiz.Her zaman görevli bir veterinerimiz var. Toplamda sekiz personel çalışıyoruz. 150 büyük başlık soğuk hava odalarımız mevcut. Biz kendi imkanlarımız ile su problemini çözmeye çalışacağız. Kurban Bayramı’nda en iyi şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışacağız."dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:25
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