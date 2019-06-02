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Korkuteli KaymakamıÇimşit’ten Ramazan Bayramı mesajı

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit,Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve Korkuteli’nehuzur, mutluluk ve bereket getirmesini diledi.

02 Haziran 2019 Pazar 15:02
Korkuteli KaymakamıÇimşit’ten Ramazan Bayramı mesajı

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit,Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve Korkuteli’nehuzur, mutluluk ve bereket getirmesini diledi.




Kaymakam Ömer Çimşit, Ramazan Bayramı dolayısıylakutlama mesajı yayımladı.



Kaymakam Çimşit mesajında Ramazan ayı birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü, iyilik gibi pek çok güzelliğin harmanlandığı, toplumu kaynaştıran, yardımlaşma ruhunu yaşatan önemli bir zaman dilimi olduğunu kaydetti.



Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu, iyilik ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramların kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Çimşit şu ifadelere yer verdi: "Korkuteli’miz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. İlçemizde gurur duyacağımız pek çok hizmetin yanında yenileri de devam etmekte. Korkuteli insanımızın çalışkanlığı ve inançlılığı bu hizmet ve faaliyetlere büyük katkılar sağlayacaktır. Huzur içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayından sonra bayramını da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ve zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgililer görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır.Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilçemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileği ile bayramınızı en içten duygularla kutlarım.”

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:02
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