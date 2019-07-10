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-Korkuteli ilçesinde 31 hafız taç giydi

Korkuteli İlçe Müftülüğüne bağlı erkek Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 31 öğrenciye diploma verildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:25
-Korkuteli ilçesinde 31 hafız taç giydi

Korkuteli İlçe Müftülüğüne bağlı erkek Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 31 öğrenciye diploma verildi. Şehitler anıtında düzenlenen hafızlık merasiminin hatim duasını Antalya İl Müftüsü Osman Artan yaptı.


Törende ilk olarak söz alanKorkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı“Bir dinin devamı ve yaşanmasının, o dinin mensuplarının kuracağı sosyal müesseseler ve eğitim kurumları ile mümkün olacağını söyleyerek, “Müftülük olarak görevimiz kuran ve sünnet ışığında ahlak ve güzellik bilgiye dayalı olarak toplumumuzu dini, konularda aydınlatmaktır” dedi.


Konuşmanın ardından İstanbul Yeni Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Döşemealtı Merkez Çarşı Camii İmam Hatibi Habip İspirli mezuniyet gecesine gelen misafirlere Kuran-ı Kerim Tilaveti sundular.Şehitler anıtında düzenlenen 31 Erkek hafız için hafızlık merasiminin hatip duasını Antalya İl Müftüsü Osman Artan yaptı.


İl Müftüsü Osman Artan Korkuteli ilçesinin hafızlar diyarı olduğunu söyledi.Artan " Bunun yanında Pehlivanlar diyarı. Her yıl hafızlık merasimiyle hafızlık icazet töreni düzenliyoruz. İnanıyorum ki bu Kuran kurslarımızdan yıllar boyunca nice hafızları yetiştireceğiz. Hafız, yürüyen ve konuşan Kuran’ı Kerimdir. Hafız mukaddes vahiy yükünü taşıyandır. Kuran’ı Kerim hafızalı başka gölge bulunmayan günde Allah’ın gölgelendireceği kişilerdir. Rabbimizin kitabına dört elle sarılan, sıcak, soğuk, gece gündüz demeden rahlenin başında sabır ve sebatla ilahi vahyi ezberleyen hafızları kutluyorum. Yüce Kuran’ı Kerim’i öğrenmeyi, anlamayı ve yaşantımıza uygulamayı inşallah nasip eyler” dedi.


Konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Artan ve İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, hafızlara belgelerini verdiler.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:25
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