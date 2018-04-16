Korkutan yangın! Haydarpaşa Tren Garı'nda alevler yükseliyor
İstanbul Kadıköy'de bulunan Haydarpaşa Tren Garı'ndaki boş vagonlarda yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.16 Nisan 2018 Pazartesi 16:56
1908'de İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilen Haydarpaşa Tren Garı'nda alevler yükseldi.
Haydarpaşa Garı'ndaki boş vagonlarda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa Garı'na geldi.
Yangın kontrol altına alınırken çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
YORUM YAZ