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Korkutan yangın! Eski milletvekili mahsur kaldı

Üsküdar Acıbadem Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı apartmanda MHP eski milletvekili Mustafa Haykır da dairesinde mahsur kaldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:36
Korkutan yangın! Eski milletvekili mahsur kaldı

İstanbul Üsküdar'da saat 00.00'de Acıbadem Mahallesi Kardeş Sokak'ta bulunan beş katlı bir binanın kapalı otoparkında meydana gelen yangın kısa sürede bazı araçlara da sirayet etti. Otoparktan dumanların yükselmesi üzerine Çevrede ki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkta duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Eski milletvekili yangında mahsur kaldı

Otoparktan çıkan dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Apartmanda bulunan vatandaşlar, kısa sürede tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. dönem Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır da olduğu öğrenildi. Haykır, birinci katta ki dairesinde çocukları ve torunları ile mahsur kaldı. Haykır, torunlarını balkondan aşağıya polis ekiplerine teslim ettikten sonra, itfaiyenin merdiveni ile tahliye edildi. Haykır ve ailesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Patlama sesleri duyduk"

Mahalle sakini bir vatandaş, önce patlama seslerinin geldiğini belirterek "Biz dumanlar görünce, balkondan baktık, daha sonra patlama sesleri duyduk. Otoparkta elektrik tesisatından çıkmıştır büyük ihtimalle. Otoparkta ortalama 30-40 araba vardır. Şuan binada mahsur kalan kimse yok hepsi kurtarıldı" dedi.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken apartmanın otoparkı yoğun duman nedeni ile kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:36
  1. Kırşehir
  2. İstanbul
  3. Acıbadem Mahallesi
  4. mhpli vekil
  5. yangın

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