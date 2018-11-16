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Korkutan yangın! 5 çocuk kurtarıldı

Bursa’da meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ekipler yan binada mahsur kalan 5 çocuğu sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

16 Kasım 2018 Cuma 06:28
Korkutan yangın! 5 çocuk kurtarıldı

Bursa'da korkutan bir yangın meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Ömer A.’ya ait 2 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. 


Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yan binada mahsur kalan 5 çocuk, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri kontrol amaçlı 5 çocuğu da olay yerinde tedavi altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 06:28
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