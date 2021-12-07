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Korona Virüs Korkutan uyarı: Sonraki salgın daha ölümcül olabilir
Korona Virüs

Korkutan uyarı: Sonraki salgın daha ölümcül olabilir

Koronavirüsün son salgın olmadığını dile getiren Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı çalışmasında yer alan isimlerden olan Profesör Sarah Gilbert, yeni pandemiler karşısında daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:41:00 -
Korkutan uyarı: Sonraki salgın daha ölümcül olabilir

Dünya henüz koronavirüs salgınının pençesindeyken, şimdiden muhtemel yeni salgınlar için peş peşe uyarılar yapılıyor.

Son uyarı, Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı çalışmasında yer alan isimlerden olan Profesör Sarah Gilbert'tan geldi.

Yeni salgın uyarısı

Gelecekteki salgınların koronavirüsten bile daha ölümcül olabileceğini belirten Gilbert, dolayısıyla bu salgından alınan derslerin göz ardı edilmemesi ve dünyanın bir sonraki pandemiye hazır olması gerektiğini vurguladı.

"Bir sonraki pandemi daha ölümcül olabilir"

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, dünya genelinde 5.26 milyondan fazla insan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gilbert, "Gerçek şu ki, bir sonraki daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül veya her ikisi birden olabilir. Virüs, hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit etmeye devam edecek." dedi.

"Edindiğimiz bilgiler kaybolmamalı"

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde elde edilen kazanımlara dikkat çeken Gilbert, "Yaptığımız ilerlemeler ve edindiğimiz bilgiler kaybolmamalı." diye konuştu.

Omıcron uyarısı

BBC'nin haberine göre, Oxfordlu Profesör Gilbert, Omicron varyantının virüsün bulaşabilirliğini artırdığı bilinen mutasyonlar içerdiğini söyledi.

"Daha fazlasını öğrenene kadar dikkatli olmalı ve bu yeni varyantın yayılmasını yavaşlatmak için adımlar atmalıyız." diye ekledi.

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