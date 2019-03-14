Çöpe atılan tabut görenleri hayrete düşürdü! Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde eskimeye başlayan tabut çöpe atıldı. Yoldan gelip geçenleri ve çöp bidonlarını kullanan çevre sakinlerini korkutan tabut, şikayet üzerine kaldırıldı.

Bozdoğan’da ölenlerin cenazelerini yıllarca bulundukları yerden mezarlığa taşıyan bir tabut artık eskidiği düşünülerek Bozdoğan İlçe Hastanesinin karşısında bulunan çöpe atılmak istendi. Çöp konteynerine sığmadığı için önüne bırakılan tabut herkesi korkuttu. Yoldan gelip geçenlerin yanı sıra çevre sakinlerini ürküten garip manzara objektiflere yansıdı. Tabutun içinin boş olduğu, eskidiği için çöpe atıldığı öğrenilirken, gerek sağlık açısından gerekse insanları korkutmasından dolayı eskiyen tabutların çöpe atılarak değil usulüne uygun şekilde imha edilmesi gerektiği belirtildi. Çöpteki tabut bir süre sonra usulüne uygun şekilde imha edilmek üzere sokaktan kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.