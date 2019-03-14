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Çöpe atılan tabut görenleri hayrete düşürdü!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde eskimeye başlayan tabut çöpe atıldı. Yoldan gelip geçenleri ve çöp bidonlarını kullanan çevre sakinlerini korkutan tabut, şikayet üzerine kaldırıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:10
Çöpe atılan tabut görenleri hayrete düşürdü!

Bozdoğan’da ölenlerin cenazelerini yıllarca bulundukları yerden mezarlığa taşıyan bir tabut artık eskidiği düşünülerek Bozdoğan İlçe Hastanesinin karşısında bulunan çöpe atılmak istendi. Çöp konteynerine sığmadığı için önüne bırakılan tabut herkesi korkuttu. Yoldan gelip geçenlerin yanı sıra çevre sakinlerini ürküten garip manzara objektiflere yansıdı.

Tabutun içinin boş olduğu, eskidiği için çöpe atıldığı öğrenilirken, gerek sağlık açısından gerekse insanları korkutmasından dolayı eskiyen tabutların çöpe atılarak değil usulüne uygun şekilde imha edilmesi gerektiği belirtildi. Çöpteki tabut bir süre sonra usulüne uygun şekilde imha edilmek üzere sokaktan kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:12
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