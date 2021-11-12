Korkutan tablo! Aşılama hızında en düşük seviyeye indik

Koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında oran her geçen ay düşüyor. Son iki haftadır aşılama hafta sonları 60 bin, hafta içi ise günlük 160-180 bin seviyesine kadar indi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de en az iki doz aşısını yaptıranların toplam nüfusa oranı yüzde 79’a ulaştı. 1. doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 89.

Ancak giderek yavaşlayan aşılama, son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Yapılan aşıların artık büyük bir bölümünü ise ikinci ve üçüncü doz aşılar oluşturuyor.

14 milyon kişi aşısız

Aşılama hızının beklentilerin altında kalması, toplum bağışıklığına ulaşılmasını da geciktiriyor. Hâlen aşısını yaptırmayan yaklaşık 14 milyon kişi bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 12 Kasım itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 118.046.206 oldu.