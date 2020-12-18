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Korona Virüs Korkutan rapor: Her 10 kişiden biri uzun süreli Covid-19'dan etkileniyor
Korona Virüs

Korkutan rapor: Her 10 kişiden biri uzun süreli Covid-19'dan etkileniyor

İngiltere'de yer alan Ulusal İstatistik Bürosu (ONS), koronavirüsü atlatan her 10 kişiden birinin 3 ay sonra yorgunluk, öksürük, baş, ağrısı gibi semptomlar yaşamaya devam ettiğini açıkladı. Kuruluş, ayrıca koronavirüs geçirmeyen kişilere kıyasla koronavirüse yakalanan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının 12 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 04:40:00 -
Korkutan rapor: Her 10 kişiden biri uzun süreli Covid-19'dan etkileniyor

İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS), yayınladığı bir raporda koronavirüsü atlatan her 10 kişiden birinin hastalığı yendikten üç ay sonra kalıcı semptomlar yaşadığını açıkladı. Ayrıca koronavirüs geçirmeyen kişilere kıyasla koronavirüse yakalanan kişilerde kalp krizi ve felç oranlarının 12 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

Yayınlanan verilere göre, İngilizlerin yüzde 9,9'u 12 hafta sonra, yüzde 21'i ise 5 hafta sonra çeşitli semptomlar göstermeye başladı.

Uzmanlar, İngiltere'de yaklaşık 500 bin kişinin uzun süreli Covid-19'dan etkilenebileceğini söylüyor. Ayrıca sadece yaşlı ve savunmasız olanların değil, her yaştan kişilerin uzun süreli Covid-19 riskine sahip olduğu belirtiliyor.

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