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Korona Virüs Korkutan koronavirüs araştırması! Ölüm riskini 6 kat arttırıyor
Korona Virüs

Korkutan koronavirüs araştırması! Ölüm riskini 6 kat arttırıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, gribe ve koronavirüse peş peşe yakalanmanın ölüm riskini 6 kat arttırdığını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:58:00 -
Korkutan koronavirüs araştırması! Ölüm riskini 6 kat arttırıyor

İngiltere Liverpool Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu gribe ve koronavirüse peş peşe yakalanmanın ölüm riskini 6 kat arttırdığını ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında fareler üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştirildi. Farelerin bir kısmına koronavirüs, diğer kısmına art arda grip ve koronavirüs enjekte edildi.

İncelemeler sonucu, gribe ve koronavirüse peş peşe yakalanan farelerin hastalığı daha ağır geçirdikleri ve ölüm oranlarının diğer farelere göre 6 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmacı James Stewart, "Grip enjekte edilen farelere replikasyonu azaltılmış koronavirüs enjekte edilmesine rağmen, bu grupta artan enflamatuar tepki gözlemlendi. Bu, insanların koronavirüsü ağır geçirmelerinin ana nedenidir" ifadelerini kullandı.

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