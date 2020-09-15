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Korona Virüs Korkutan koronavirüs araştırması! Kalıcı sinir hasarına yol açabilir
Korona Virüs

Korkutan koronavirüs araştırması! Kalıcı sinir hasarına yol açabilir

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu vetilatörlerde yüzüstü pozisyona getirilen ve koronavirüsü ağır geçiren hastaların kalıcı sinir hasarına maruz kalabileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 05:36:00 -
Korkutan koronavirüs araştırması! Kalıcı sinir hasarına yol açabilir

Shirley Ryan Yetenek Laboratuvarı ve Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesindeki ortaklığıyla gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanlarından korkutan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, vetilatörlerde yüzüstü pozisyona getirilen ve koronavirüsü ağır geçiren hastaların, hastalığı atlattıklarında günlük işlerini yapmalarını engelleyecek ölçüde kalıcı sinir hasarına maruz kalabilecekleri belirtildi.

Kalıcı sinir hasarı gözlemlendi

Northwestern Feinberg Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Dr. Colin Franz, koronavirüsü ağır geçiren hastaların yüzde 12 ila 15'inde kalıcı sinir hasarı gözlemlendiklerini, bu rahatsızlığı yaşayanların büyük bir çoğunluğunun da obez veya yaşlı olduğunu söyledi.

Söz konusu araştırma, 'British Journal of Anesthesia' dergisinde yayınlandı.

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