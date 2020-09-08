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Korona Virüs Korkutan koronavirüs araştırması! Akciğer hasarı haftalarca sürebiliyor
Korona Virüs

Korkutan koronavirüs araştırması! Akciğer hasarı haftalarca sürebiliyor

Avusturya'da koronavirüs üzerine yapılan bir araştırma, korkutan bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, koronavirüsün hastalarda yol açtığı akciğer hasarının haftalarca sürebildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 02:47:00 -
Korkutan koronavirüs araştırması! Akciğer hasarı haftalarca sürebiliyor

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Avusturya'da yapılan yeni bir araştırma, korkutan bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, koronavirüsün yol açtığı akciğer hasarının haftalarca sürebileceğini açıkladı.

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 60

Çalışma kapsamında, koronavirüsü ağır geçiren hastalar üzerinde çeşitli testler gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamalarının 60 olduğu ve yaklaşık yüzde 50'lik bir bölümünün sigara içicisi olduğu bildirildi.

Hastaların yüzde 47'sinde taburcu olduktan 6 hafta sonra nefes darlığı şikayetinin ve çekilen akciğer tomografisinde yüzde 88'inde akciğer hasarının devam ettiği gözlemlendi. Tedavi süreci tamamlanmasından 12 hafta sonra akciğer hasarı görülen hasta oranı yüzde 56, nefes almakta zorlanan hasta oranının ise yüzde 39 olduğu belirtildi.

"Hastalar taburcu edildikten sonra takip edilmeli"

Konuya ilişkin konuşan Innsbruck Üniversite Kliniği'nden araştırmacı Dr. Sabine Sahanic, "Covid-19'u atlatanlarda tedaviden haftalar sonra bile akciğer hasarının sürdüğü tespit edildi." dedi. Ayrıca Sahanic, araştırmada elde edilen sonuçların, hastalığı ağır geçirenlerin taburcu edildikten sonra da düzenli şekilde takip edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte hastaların iyleşme sürecinin devam ettiği ve durumlarının da zaman ilerledikçe iyiye gittiği ifade edildi.

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