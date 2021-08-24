Korkutan koronavirüs açıklaması... Kâbusun adını koydu: Kovid-22!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.

Virüs dünya genelinde 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.

Ancak görünen o ki dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.

İmmünolog Profesör Doktor Sai Reddy, 'Kovid-22' olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Daha güçlü bir varyantın ortaya çıkmasının 'kaçınılmaz' olduğunu iddia eden Reddy, 'Söz konusu varyant için şimdiden hazırlanmalıyız' dedi.

Reddy, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Böyle bir varyant ortaya çıkarsa, bunu mümkün olduğunca erken tespit etmeli ve aşı üreticilerinin aşıyı hızla yeni varyantı kapsayacak şekilde uyarlamasını sağlamalıyız.'

İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bilim insanları geçtiğimiz haftalarda şu an dolaşımda olan Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir 'süper varyant'ın ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer almıştı.

SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizilmişti.