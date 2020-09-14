Korkutan koronavirüs açıklaması: Bağışıklık 1 ay sonra hızla düşüşe geçiyor
Çin'de gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi olanların virüse karşı bağışıklığının 1 ay sonra hızla düşüşe geçtiğini açıkladı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin bilim insanlarından korkutan bir açıklama geldi. Çin'de gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi olan kişilerin virüse karşı bağışıklığının 1 ay sonra hızla düşüşe geçtiğini açıkladı.
Çin Nancing Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları tarafından yürütülen çalışma kapsamında, koronavirüsü hafif atlatan 19 ve ağır geçiren 7 hasta üzerinde hastalığa yakalandıklarından sonraki 7 hafta boyunca çeşitli incelemeler gerçekleştirildi.
Hastaların yüzde 80,7'sinde koronavirüse karşı antikor geliştiği gözlemlendi. Ancak tedavi gören ve iyleşen kişilerin ürettikleri antikorların 3 ila 4 hafta sonra hızlıca düşüşe geçtiği saptandı.
Elde edilen sonuçların, koronavirüse karşı etkili tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağı düşünülüyor.
Çalışma sonuçları, "PLOS Pathogens" dergisinde yayınlandı.