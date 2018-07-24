Korkutan ifadeler: İkna olmazlarsa savaş başlayacak
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Yemen'in Hudeyde limanında askeri operasyonun yeniden başlayacağını açıkladı.24 Temmuz 2018 Salı 10:36
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Karakaş yaptığı açıklamada, BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Ensarulah'ı, Hudeyde konusunda ikna etmeyi başaramaması halinde, bu kente yönelik yeniden operasyon başlatacakları tehdidinde bulundu.
BM'nin Yemen Özel Temsilcisi geçtiğimiz hafta Hudeyde kentini çatışmalardan uzak tutmak amacıyla bir siyasi çözüm planını sundu.
Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon, bir süre önce operasyonlarını durdurmuştu.
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