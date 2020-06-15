Korkutan iddia: Çin'de koronavirüsten farklı bir virüs çıktı

Çinli uzmanlar başkent Pekin’de yeni dalga endişesine neden olan koronavirüsün Çin’de daha önce yayılan virüsten farklı olduğunu iddia etti. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi epidemiyoloji uzmanlarından Zeng Guang yaptığı açıklamada, Pekin’deki durumun kontrol altına alınamazsa ikinci bir dalgaya yol açabileceğini belirtti. Zeng ayrıca, alınan numuneler üzerinde virüsün gen dizilimine dair yapılan ilk tetkiklerin sonuçlarının virüsün soyunun ülkede yayılan türle benzeşmediğini öne sürdü. Çinli uzman, virüsün kaynağının anlaşılabilmesi için daha fazla test yapılması gerektiğini ifade etti.

Xinfadi pazarından alınan örnekler incelenirken, ithal somon balığı satılan bir tezgahtaki kesme tahtasında korona virüse rastlanmış, somon balığı şüphelerin odağı haline gelmişti. Çin’in başta Şili, Norveç, Faroe Adaları, Avustralya ve Kanada olmak üzere farklı ülkelerden yılda 80 bin ton somon balığı ithal ettiği belirtiliyor.