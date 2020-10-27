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Korona Virüs Korkutan araştırma: Koronavirüsün öldürücülüğü arttı
Korona Virüs

Korkutan araştırma: Koronavirüsün öldürücülüğü arttı

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları koronavirüsün mutasyona uğradığını açıkladı. Yeni mutasyonun daha ölümcül olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 04:14:00 -
Korkutan araştırma: Koronavirüsün öldürücülüğü arttı

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin İngiltere'de yapılan bir araştırma sonuçları korkuttu. Bilim insanları, koronavirüsün mutasyona uğradığını ve bu mutasyonun birinci dalgadan daha tehlikeli olduğunu açıkladı.

Yeni ve Yayılan Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu tarafından hazırlanan araştırma ile birlikte koronavirüsün hastaları daha çabuk bir şekilde öldürdüğü belirtildi.

Araştırmacılar, yeni mutasyonla birlikte koronavirüsün bulaşıcılığının arttığını da söylerek uyarılarda bulundu.

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