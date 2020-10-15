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Korona Virüs Korkutan araştırma: Koronavirüsün erken teşhisini engelliyor
Korona Virüs

Korkutan araştırma: Koronavirüsün erken teşhisini engelliyor

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu koronavirüsün vücuda yayılırken ağrıyı önleyerek hastalığın erken aşamada tespit edilmesini engellediğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 04:18:00 -
Korkutan araştırma: Koronavirüsün erken teşhisini engelliyor

ABD Arizona Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu koronavirüsün vücuda yayıldığı sırada ağrıyı önlediğini ve böylece hastalığın erken aşamada tespit edilmesini engellediğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu durumun nedeni olarak koronavirüs hastalarının yarısında herhangi bir semptom olmadığını gösterdi.

PAIN adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma kapsamında, 100 fare üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştiren araştırmacılar, koronavirüsün hücrelere girmek için kullandığı başak proteininin, nöronların ağrı sinyali vermesini engelleyebileceğini tespit etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü'nden Pofesör Doktor Rajesh Khanna, "Yeni tip koronavirüsün bu kadar hızlı yayılmasının nedeni belki de insanların hastalığın ilk aşamasında hiçbir şey hissetmeden etrafta dolaşmasıdır. Vücut ağrılarınız birdenbire kesiliyor ve daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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