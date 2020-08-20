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Korona Virüs Korkutan araştırma: Koronavirüs çocuklarda diyabete yol açabilir
Korona Virüs

Korkutan araştırma: Koronavirüs çocuklarda diyabete yol açabilir

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, yeni tip koronavirüsün çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 05:46:00 -
Korkutan araştırma: Koronavirüs çocuklarda diyabete yol açabilir

İngiltere Imperial College bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu kritik bir uyarı yaptı. Yapılan açıklamada, tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs salgınının çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabileceği belirtildi.

Londra'da çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran bazı çocuklara diyabet teşhisi kondu. Uzmanlar, daha önceki dönemlere kıyasla çeşitli semptomlarla hastaneye başvuran diyabet hasta sayısının yaklaşık 2 kat arttığını ve 30'a kadar vakanın çoğunun ağır olduğunu söyledi.

Çocuklar üzerinde araştırma yapıldı

Ayrıca diyabet teşhisi konan çocukların yüzde 72'sinde, vücutta insülinin azaldığına işaret eden ciddi bir komplikasyon olan Diyabetik Ketoasidoz görüldü. Bu çocukların 5'inin ise koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Virüsün insan hücrelerine saldırmak için kullandığı 'dikensi' proteinlerin, pankreasta insülin üreten hücreleri hedef alabileceğini vurgulayan uzmanlar, çocuklardaki yorgunluk, sıvı kaybı, sık idrara çıkma ve kilo kaybı gibi belirtilere dikkat etmeleri gerektiği konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu.

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