Korkutan araştırma: Grip'ten 3 kat daha ölümcül

Fransa'da yapılan yeni bir araştırma, hastanede yatan koronavirüs hastalarında ölüm oranının grip hastalarından neredeyse 3 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, ayrıca yoğun bakım süresinin koronavirüs hastalarında 2 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Çalışma kapsamında, Mart ve Nisan aylarında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 89 bin 530 hasta ile Aralık 2018-Şubat 2019 sonu arasında mevsimsel grip nedeniyle hastaneye yatırılan 45 bin 819 hastanın verileri karşılaştırıldı.

Hastanede yatan Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 16.9'unun, bakıma ihtiyaç duyacak kadar şiddetli gripten muzdarip olanların ise yüzde 5.8'inin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bununla birlikte araştırmacılar, Covid-19'u olan daha fazla hastanın yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu tespit etti. Yoğun bakım oranı yeni tip koronavirüs hastalarında yüzde 16.3 iken, grip vakalarında yüzde 10.8 olduğu görüldü. Ayrıca, yoğun bakımda ortalama kalış süresi Covid-19 hastalarında 5, grip hastalarında ise 8 gün olarak açıklandı.

Ayrıca çalışmada 18 yaşın altındaki çocukların Covid-19 nedeniyle gripten çok daha az hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Çalışmanın sonuçları, Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlandı.