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Korkutan anlar! Yolcu uçağı yere çarparak indi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xiamen Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, yere çarparak zorunlu iniş yaptı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 21:19
Korkutan anlar! Yolcu uçağı yere çarparak indi

AirLive'de yer alan habere göre, MF8667 sefer sayılı uçak yaklaşık bir saat boyunca Manila üzerinde tur attı.

İlk iniş girişimi başarısız olan bir motoru arızalı Boeing 737-800 uçağı, ikinci iniş girişiminde pistten savrulması sonucu pistin yanındaki alana çarparak durdu.

TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLADI

​Uçaktaki yolcu sayısı, ölü ya da yaralı sayısına dair herhangi bir bilgi verilmezken, uçaktaki yolcuları tahliye işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 21:19
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