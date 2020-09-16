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Korona Virüs Korkutan açıklama: Virüs bir yıl içerisinde tekrar görülebilir
Korona Virüs

Korkutan açıklama: Virüs bir yıl içerisinde tekrar görülebilir

Hollandalı bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu koronavirüsten iyleşen hastalarda, bir yıl ya da daha kısa bir süre içerisinde tekrar virüs görülebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 05:01:00 - 2020-09-16 05:04:35
Korkutan açıklama: Virüs bir yıl içerisinde tekrar görülebilir

Hollanda Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu, koronavirüsü yenen hastalarda virüsün 1 yıl veya daha kısa bir süre içerisinde tekrar görülebileceğini açıkladı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, tekrarlayan enfeksiyon risklerini araştırmak için hafif soğuk algınlığına neden olan zararsız 4 farklı koronavirüs türünü inceledi. Katılımcılardan alınan 513 kan örneğindeki antikor miktarları analiz edildi. İncelemeler sonucu, koronavirüsün 1 yıl ya da daha kısa süre içerisinde, yeniden aynı hastaya bulaşabildiği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Arthur Edridge, incelenen tüm virüsler için aynı sonuca ulaştıklarını söyledi. Edridge, "Bunun, tüm koronavirüslerin ortak özelliği olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın başyazarı Lia Van Der Hoek ise, daha önce koronavirüse yakalanmış kişilerin tekrar enfeksiyon kapabileceğine dikkat çekerek koronavirüs önlemlerine uyulması gerektiğini belirtti.

Sonuçları Nature Medicine'de dergisinde yayınlanan araştırma bağlamında, koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş kişilerin hastalığa karşı bağışıklık kazandıklarını düşünmemeleri gerektiği belirtildi.

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