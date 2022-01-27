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Korona Virüs Korkutan açıklama: Torunlarınızın torunu bile...
Korona Virüs

Korkutan açıklama: Torunlarınızın torunu bile...

Dr. Gregory Poland, koronavirüs salgınıyla ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Salgının bu yüzyılın sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Poland, "Torunlarınızın torunları bile aşılanmaya devam edecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 10:40:00 -
Korkutan açıklama: Torunlarınızın torunu bile...

Omicron'a ilişkin şimdiye kadar yapılan çalışmalar, bu varyantın daha az ciddi hastalığa neden olduğunu gösterdi. Bu durum pek çok uzmana pandeminin sonunun göründüğüne dair umut verdi. Ancak, peş peşe yapılan yeni araştırmalar durumun o kadar da umut verici olmadığı yönünde.

ABD’de yer alan Mayo Clinic’te epidemiyolog olarak çalışan ve "Vaccine" adlı bilimsel derginin baş editörü olan Dr. Gregory Poland, koronavirüs pandemisinin bu yüzyılın sonuna kadar insanları etkileyeceğini öne sürdü.

Covid-19'un Omicron varyantının daha az ciddi hastalığa neden olması nedeniyle bilim insanları Covid-19 pandemisini endemik bir hale getirebileceğini düşünüyor. Ancak, Poland aynı iyimser bakış açısını paylaşmıyor.

Ntv’nin haberine göre; Poland, “'Henüz endemi tahminini yürütebileceğimiz herhangi bir aşamada değiliz. Corona virüsü ortadan kaldıramayacağız. Corona virüs hayvanları enfekte etmeye devam ediyor. Yani türler arasında dolaşarak mutasyona uğruyor. Bu nedenle süresiz olarak dolaşma kabiliyetine sahip” diye konuştu.


Poland, ayrıca virüsün çok uzun bir süre boyunca dolaşımda olması nedeniyle insanların nesiller boyunca corona virüs aşısı yaptırmaya devam edeceğini söyledi.

"torunlarınızın torunları hala koronavirüse karşı aşılanıyor olacak"


Poland sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyleyse bir tahminde bulunmama izin verin. O zamana kadar hepimiz ölmüş olacağız ama torunlarınız, hatta torunlarınızın torunları hala koronavirüse karşı aşılanıyor olacak. Bunu nereden biliyorum? Bu sonbaharda grip aşısı yaptırdıysanız, bu 1918’de ortaya çıkan ve pandemiye neden olan İspanyol gribininden kaynaklı.”

Daha önceki tahmininde haklı çıktı

Diğer taraftan bu Dr. Poland’ın yaptığı ilk kötümser tahmin değil. Poland, geçen aralık ayının başından 2021’in sonuna kadar 32 bin ABD’linin Covid-19 öleceğine açıklamıştı.

Our World in Data'ya göre, bu dönemde ABD’de yaklaşık 31 bin Covid-19 ölümü kaydedildi ve Poland haklı çıktı.
Bunun yanı sıra Poland, pandeminin geleceğine ilişkin tahminlerde tedbirli olan tek uzman değil.

Fauci ve DSÖ direktöründen uyarı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr Anthony Fauci, geçen hafta, Omicron varyantının ardından, pandeminin durumunu önemli ölçüde değiştirecek yeni bir Covid-19 varyantının ortaya çıkabileceği konusunda uyarmıştı.

Davos Gündemi adlı sanal etkinlikte konuşan Dr. Fauci, “Umarım Covid-19 endemik hale gelir. Ancak, önceki varyantın bağışıklık tepkisinden kaçan başka bir varyant bulamazsak durum böyle olur' diye konuşmuştu.

Tehlikeli bir varsayım

Fauci ayrıca, pandeminin geleceği hakkında geçmişte doğru olduğu kanıtlanan açıklamalar yaptı ve ağustos ayında koronavirüsün aşılanmamışlar arasında hızla yayılması nedeniyle aşıya dirençli bir Covid-19 varyantının ufukta göründüğünü tahmin etti. Birkaç ay sonra, Güney Afrikalı yetkililer, Omicron varyantını keşfetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus da bu hafta Omicron'un son Covid-19 varyantı olduğunu varsaymanın tehlikeli olacağını söyledi.

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Yorumlar

Kamag Monghol

Atom bombası geliştirilip bu dünya yok edilmeli... Çalışıp aile kurduğunu sanan bu koyunlar, ne için çalıştığını, kimin için çalıştığını bilmiyor, bankalar kime bağlanıyor??? Tüm bankalar ve para basma kimde? Olay bitmiştir. Boşu boşuna atışıp durmayın hepsi tiyatro
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DRSN

ARKADAŞ BU VİRÜSÜ GEN DEĞİŞİKLİYİNE UĞRATAN KİMSE DÜNYANIN EN BÜYÜK MEYDAANINDA LİME LİME EDİLMELİ
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