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Korona Virüs Korkutan açıklama: Plazma tedavisinin etkisi sınırlı
Korona Virüs

Korkutan açıklama: Plazma tedavisinin etkisi sınırlı

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu koronavirüs atlatmış kişilerin kanlarından alınan plazma ile yapılan tedavinin sınırlı bir etkiye sahip olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 05:49:00 -
Korkutan açıklama: Plazma tedavisinin etkisi sınırlı

Hindistan'da gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, koronavirüs atlatmış kişilerin kanlarında oluşan antikorları kullanarak uygulanan plazma tedavisinin sınırlı bir etkiye sahip olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, bu tedavi yönteminin ölüm riskini azaltmadığı ve hastalığın ilerlemesini önlemediği ifade edildi.

Çalışma kapsamında, Nisan ile Temmuz ayları arasında hastaneye yatırılan 464 koronavirüs hastasının verileri incelendi. Bu hastaların yarısına plazma tedavisi uygulanırken, diğer yarısına standart tedavi uygulandı.

İncelemeler sonucu, plazma tedavisi uygulanan hastaların yüzde 19'unda hastalığın ilerlediği ve ölüme yol açtığı belirtildi. Standart tedavi uygulanan kişilerde ise bu oran yüzde 18 oldu.

Ancak plazma tedavisinin 7 gün sonra nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomların azalmasına yardımcı olduğu aktarıldı.

Araştırmacılar, plazma tedavisinin koronavirüse karşı etkili olup olmadığını ortaya koymak amacıyla daha fazla araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

Araştırma sonuçları, dünyaca ünlü tıp dergisi British Medical Journal'da yayınlandı.

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