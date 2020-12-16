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Korona Virüs Korkutan açıklama: Otoantikorlar diğer organlara da zarar verebiliyor
Korona Virüs

Korkutan açıklama: Otoantikorlar diğer organlara da zarar verebiliyor

Bilim insanları, koronavirüsle mücadele eden vücutta oluşan otoantikorların beyin, kan damarları, karaciğer ve mide gibi pek çok organa zarar verebildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:30:00 -
Korkutan açıklama: Otoantikorlar diğer organlara da zarar verebiliyor

Geçtiğimiz günlerde, Yale Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu koronavirüs hastalarında oluşan antikorların tekrar Covid-19 virüsüne sebep olabileceği ve bu hastalarda hastalıklarının uzun sürebileceği açıklanmıştı. Bilim insanları, şimdi de virüs sebebiyle oluşan otoantikorların organları, dokuları ve bağışıklık sistemini hedef aldığını ve virüsle savaşmadığını belirtti.

Koronavirüs hastalarının ve koronavirüs hastası olmayan kişilerin bağışıklık tepkileri ölçülerek gerçekleştirilen araştırmada, koronavirüs hastalarında çok sayıda antikor tespit edildi. Koronavirüs hastalarındaki antikorların antiviral savunmaları bloke ettiği tespit edilirken yardımcı bağışıklık hücrelerini yok ettiği ve vücuda beyinden, kan damarlarına ve karaciğerden bağ dokusuna ve gastrointestinal sisteme kadar birçok cepheden saldırdığı ortaya çıktı.

Covid-19 hastalarının, bağışıklık sistemini çökerten ve kelebek hastalığı olarak da bilinen Lupus hastalığına sahip hastalardan daha fazla antikora sahip olduğu belirtilen araştırmada, hastaların kanlarında ne kadar çok otoantikor varsa hastalıklarının o kadar kötü olduğu sonucuna ulaşıldı. Böylece otoantikorların, Covid-19 hastalarında virüs ile savaştıktan sonra uzun süreli tıbbi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Yale Üniversitesi'nden immünobiyolog Aaron Ring, "Covid-19 hastaları, bağışıklık tepkisi olarak virüse karşı fiilen müdahale eden otoantikorlar üretirler. Çalışmamızda üretilen bu çok sayıdaki otoantikorun, koronavirüs hastalarında vücudun diğer kısımlarına saldırdığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

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