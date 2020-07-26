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Korona Virüs

Korkutan açıklama: Koronavirüs semptomları haftalarca sürebilir

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), yeni tip koronavirüse ilişkin endişelendiren bir rapor yayınladı. Yapılan açıklamada, koronavirüs semptomlarının sağlıklı insanlarda bile haftalarca sürebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 05:52:00 -
Korkutan açıklama: Koronavirüs semptomları haftalarca sürebilir

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nden korkutan bir açıklama geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri(CDC), yeni tip koronavirüs semptomlarının sağlıklı insanlarda bile haftalarca sürebileceğini açıkladı.

Koronavirüs enfekte olmuş 292 kişi üzerinde çeşitli incelemeler yapılan çalışma kapsamında, vakaların yüzde 35'inin 3 hafta boyunca iyleşemediği belirtildi.

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