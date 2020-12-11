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Korona Virüs Korkutan açıklama: Koronavirüs 6 metreden de bulaşabiliyor
Korona Virüs

Korkutan açıklama: Koronavirüs 6 metreden de bulaşabiliyor

Güney Kore'de yapılan bir araştırma sonucu yeni tip koronavirüsün 5 dakika süreyle 6 metre mesafede de bulaşabildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 01:00:00 -
Korkutan açıklama: Koronavirüs 6 metreden de bulaşabiliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelendiren bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, virüsün 6 metre mesafede 5 dakika süreyle aynı havanın solunması durumunda bulaşabildiğini ortaya çıkardı.

Kore Tıp Bilimi Dergisi'nde yayınlanan çalışma kapsamında, Jeonju kentindeki bir restoran incelendi. Kişiler, masalar arasında yaklaşık 6 metre mesafe olan restoranda yaklaşık 5'er dakika kaldı. Daha sonra incelenen deneklerden 2'sinin koronavirüs kaptığı tespit edildi.

Restoranın içine Covid-19 testi pozitif olan bir kişinin girdiği ve daha sonra yapılan testler sonucu 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan epidemiyolog Dr. Lee Ju-hyung, "Yaptığımız çalışmada kişiler arasında DSÖ'nün ve CDC'nin belirttiği mesafelerden çok daha büyük mesafeler vardı. Birbirlerine herhangi bir hapşırık ya da öksürük damlacığı göndermeleri mümkün değildi" ifadelerini kullandı.

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