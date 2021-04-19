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Korona Virüs Korkutan açıklama geldi! Kovid-19’dan 2 kat daha bulaşıcı
Korona Virüs

Korkutan açıklama geldi! Kovid-19’dan 2 kat daha bulaşıcı

Dr. Selda Aydın, Brezilya P.1, İngiltere B.1.1.7 ve Güney Afrika B.1.351 olarak tabir edilen varyantların, Kovid-19'dan çok daha güçlü olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 11:58:00 -
Korkutan açıklama geldi! Kovid-19’dan 2 kat daha bulaşıcı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre Dr. Selda Aydın, mutasyona uğrayan Kovid-19’un en önemli 3 varyantının İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya virüslerine ilişkin bilgi verdi.

Salgının ve aşılamanın seyrini etkileyen en önemli 3 varyant virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’dan geldiğini aktaran Aydın, mutasyona uğrayan bu virüslerin Kovid-19 enfeksiyonundan yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu kaydetti.

Brezilya varyantının P.1, İngiltere’dekinin B.1.1.7, Güney Afrika varyantının B.1.351 olarak tabir edildiğini ifade eden Aydın, şu bilgileri verdi:

"Mutasyon virüsün genel yapısındaki değişikliklerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir. Bir virüs enfekte ettiği bireylerin hücre içine girdikten sonra çoğalmak, yeni virüsler meydana getirmek için kendi genetik materyalinin kopyalarını yaparak virüslerin yapıtaşlarını üretirler. Bu genetik materyalin kopyalanması sırasında işin doğası gereği bir takım genetik kodlarda değişiklik olur. Bu değişikliklere mutasyon diyoruz. Bu mutasyonlar her zaman virüsün yapısında önemli değişikliklere sebep olmaz. Mutasyonla yapısal özelliğinde değişikliğe uğramış virüslere varyant virüs adı veriliyor."

Kovid-19’dan 2 kat daha bulaşıcı

Aşılanmanın büyük önem taşıdığını belirten Aydın, aşıların etkinliği az olsa da hastalık gelişmesini önlemede ve virüsün bulaşmasını yavaşlatmada hala etkin olduğunu kaydetti.

İngiltere’de tanımlanan Kovid-19 virüsünün varyantı olan B.1.1.7 virüsünün eski halinden yüzde 50 daha bulaşıcı olduğunu aktaran Aydın, "Mevcut aşılar bu varyanta karşı etkilidir. Ancak Brezilya'da tespit edilen P.1 ve Güney Afrika’da saptanan B.1.351 varyantı mevcut aşılardan sonra gelişen koruyucu antikorlardan kaçabilmektedirler. Buna rağmen yine de hastalık gelişmesini önlemede ve virüsün bulaşmasını azaltmada hala etkindirler." bilgilerini verdi.

Hücreleri enfekte etme kabiliyetleri yüksek

Dr. Öğretim Üyesi Selda Aydın, her varyant virüsün endişe verici olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ne zaman ki genetik koddaki bu mutasyonlar genetik zincirin belli bölgesinde yoğunlaşırsa ortaya çıkan varyant virüsün yapısal özellikleri de değişir. Örneğin, daha kolay bulaşabilir, hücreleri daha hızlı enfekte edip çoğalabilirler. Hatta bu değişikler sayesinde aşı ile kazandığımız antikorlardan kaçabilir, daha önce hastalık geçirenler tekrar hasta olabilirler."

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Yorumlar

Dallı

YA ALLAH AŞKINA BU VİRÜS KENDİ KENDİNE NE AKILLIYMIŞ.HABİRE GELİŞTİRİYOR İNSANLARI HASTA ETMEK İÇİN.BUNUN ALTINDAKİ DÜŞMANLIĞI BİRİLERİ ORTAYA ÇIKARSA DA DÜNYA RAHATLASA
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okuyucu

yani diyorsunuzki,biz bu kodlarla oynayarak size ömür boyu virüslü hayat yaşatacağız,size hayatı zehir edeceğiz,inşaallah bu kirli oyun bir şekilde son bulsun,virüs zalimleri perişan etsin...
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