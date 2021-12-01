Korkutan açıklama: “Enerji krizi gelecek kışa kadar uzayabilir”

Doğalgaz depolama seviyeleri 10 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinde ve hızlı bir şekilde azalıyor. Avrupa’da soğukların yaklaşması ile birlikte, ısınma sezonunun sonuna dek stokların tükenme riski var ve bu durum stokların yenilenmesini aşırı zor hale getiriyor.

Yaz ve kış fiyatları arasında genişleyen fark enerji ticareti şirketlerini ve kamu hizmet şirketlerini, daha yüksek fiyatlardan faydalanabilmek için önümüzdeki birkaç aylık dönemde, olabildiğince fazla doğalgaz çekmeye teşvik ediyor. Hollanda’da yılın ilk çeyreği ile sonraki çeyrekteki doğalgaz fiyatları arasındaki fark megavat saat başına yaklaşık 50 euro (57 dolar) seviyesinde ve bu fark son altı ayın ortalamasının iki katı ve son beş yılın ortalamasının 30 katından fazla bir seviyede.

Norlys Energy CEO’su Bauditz, yaptığı açıklamada,” Kış ve yaz kontratları arasında çok büyük bir fark var ve bu durum depolama seviyelerin tamamen tükenmesine yol açıyor. Eğer depolamalar tükenirse, ardından gelecek yıl için doğalgaz stokları ve fiyatlar üzerinde benzer baskılar görülebilir” dedi.