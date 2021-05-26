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Biyografi Korkut Eken hangi görevlerde bulundu? Korkut Eken görevi ne?
Biyografi

Korkut Eken hangi görevlerde bulundu? Korkut Eken görevi ne?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videolarda sık sık Korkut Eken ismini anıyor. Vatandaşlar da kim bu Korkut Eken, Korkut Eken daha önce hangi görevlerde bulundu? Korkut Eken ne iş yaptı? Korkut Eken mesleği neydi? Korkut Eken nerelidir, Korkut Eken kaç yaşında? gibi soruları sormakta. İşte Korkut Eken’in hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 08:42:00 - 2021-05-26 08:42:47
Korkut Eken hangi görevlerde bulundu? Korkut Eken görevi ne?

Korkut Eken kim? Korkut Eken, 1945 yılında Ankara'da doğdu. 1963 yılında baba mesleği olan subaylığa ilk adımı Kara Harp Okulu'na girerek attı. Hava İndirme Tugayı'nda görevliyken 20 Temmuz 1974'de paraşütçü birlikler ile Kıbrıs'ta ilk görev yapan askerlerimiz arasında yeraldı.

Korkut Eken hangi görevlerde bulundu?

1978 yılında çok üstün eğitimli subay ve astsubaylardan oluşan Özel Harp Dairesi, özel birlik komutanlığına atandı. 1984 Eruh baskınıyla başlayan PKK terör örgütüyle mücadelede, birliğiyle birlikte Siirt ve Sason bölgelerinde görevlendirildi. 1986 yılına kadar devam eden bu görevinde sayısız sıcak çatışmaya girdi. Yaptığı çalışmalardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in en önemli madalyası olan Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile Başarı Madalyası ve birçok takdirname aldı. 1981 yılından 1986 yılına kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Timleri'nin teşkili, teçhizi ve eğitiminde görev aldı.

Kendi isteğiyle 1987 yılında Yarbay rütbesindeyken emekliye ayrıldı ve hemen MİT'de Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.  1988 yılında MİT'den emekliye ayrıldı. Samsun Terme nüfusuna kayıtlı Korkut Eken evli ve 3 çocuk babası.

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