Korkunç veri: 70 kat daha hızlı bulaşıyor!

Araştırmayı yürüten Michael Chan Chi-wai ise Omicron varyantının etkisinin önceki Covid-19 virüslerine göre ciğer dokularında daha az çoğaldığını tespit etti. Bilim insanları, akciğerlerde yaklaşık 10 kat daha az çoğalan Omicron varyantının bu sebeple hastalığın daha hafif geçebileceğini öne sürdü.

Yapılan araştırmada, Omicron varyantının bir insandan diğerine çok daha çabuk bulaştığı kaydedilirken bu yeni varyantın akciğer dokularına önceki virüsler gibi zarar vermediği öne sürüldü. Şu an hakemli bir dergide yayınlanma sürecinde olan araştırmanın geri kalan detayları henüz yayınlanmadı.

Afrika’nın güneyinde Kasım ayının başında tespit edildikten sonra yaklaşık 3 hafta içinde en az 77 ülkede tespit edilen Omicron varyantı, şu ana kadar Covid-19’un en çok mutasyona uğramış türü olarak biliniyor. Aşılara karşı etkisi ile ilgili araştırmaların devam ettiği Omicron varyantının bulaştığı kişilerde semptomlar şimdilik genelde hafif geçiyor.