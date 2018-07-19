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Korkunç vahşet! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'de inşaat halindeki binanın üçüncü katında boğazından iple asılarak öldürülmüş yavru köpek bulundu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:37
Korkunç vahşet! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'nin Tavas ilçesinde, inşaat halindeki binanın üçüncü kat penceresinde, boğazından iple asılı yavru sokak köpeği ölüsü bulundu. Olayı kimin yaptığı araştırılırken, yavru köpeğini görenler dehşete düştü, büyük tepki gösterdi.

Olay, Tavas ilçe merkezindeki 5 katlı inşaat halindeki binanın üçüncü katında meydana geldi. Bugün saat 14.00'te binanın üçüncü katındaki pencerenin dışında, boğazına bağlı iple asılı şekilde yavru sokak köpeğini gören çocuk, esnafa haber verdi.

ŞARAP VE BİRA ŞİŞELERİ BULUNDU

Olay yerine gelen ve yavru köpeği boğazından asılı şekilde gören esnaf, vicdansızlığa tepki gösterdi. Binaya çıkanlar, köpeğin asılı olduğu katta boş şarap ve bira şişeleri buldu.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Bir çevre sakini, "Bu devirde böyle bir vicdansızlığı kim yapabilir? Bunu yapanın ve yapanların bulunup yetkililer tarafından cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Bölgedeki esnafın yavru sokak köpeğini bildikleri, sürekli sokakta dolaştığı ve besledikleri de öğrenildi. Vatandaşlar olayla ilgili polise ihbarda bulundu.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 18:37
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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