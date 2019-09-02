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Türkiye'nin konuştuğu vahşet... 5 yaşındaki çocuğu öldürüp tandıra attılar!

İzmir'de dövülerek öldürülen 5 yaşındaki Eymen'in cesedi tandırda bulundu. Talihsiz çocuğun annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:51
Türkiye'nin konuştuğu vahşet... 5 yaşındaki çocuğu öldürüp tandıra attılar!

Olay, geçtiğimiz hafta Buca ilçesinde meydana geldi. İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık Durak’a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine araştırma başlattı. Buca ilçesinde belirlenen bir adrese gidildi. Adreste, Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil oldu. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu tespit edildi.

Sevgilisi tarafından dövülerek öldürülmüş!

Bunun üzerine polis operasyon yaptı ve anne M.D.'yi yakaladı. Küçük Eymen ise evde bulunamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., çelişkili ifadeler verdi. Daha sonra ise M.D., oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D. ilk ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü söylediği, cansız bedenini de Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği belirtildi.

Cesedi tandırda bulundu

Bunun üzerine M.D.'nin gösterdiği yerde arama yapan polisler, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedini buldu.

Cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E.'yi (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ediyor.

Anne ile Eymen'in DNA'sı karşılaştırılacak

İzmir'in Buca ilçesinde şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada vahşiçe öldürüldüğü anlaşılan 5 yaşındaki Eymen Sadık D.'nin gözaltında bulunan annesi Mine D.'nin Eskişehir'de yaşayan akrabaları, kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Kimlik tespiti için morga giren yakınları, cenazenin uzun bir süre beklemesinden dolayı tanınmayacak hale geldiği için kimlik tespiti yapılamadı. Bunun üzerine, yarın anne Mine D.'den alınacak DNA ile küçük Eymen'in DNA'sı karşılaştırılacak.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:51
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. izmir
  4. Eymen Sadık Durak

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