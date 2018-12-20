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Korkunç şüphe... Yine mi?

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki Emirhan B. odasında atletlerden yaptığı ip ile doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çocuğun ölümünün Mavi Balina oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

20 Aralık 2018 Perşembe 06:30
Korkunç şüphe... Yine mi?

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Sümer Sokakta evlerinde meydana geldi. Gazi İlk okulu 7’nci sınıf öğrencisi Emirhan B.’den bir süre haber alamayan ailesi çocuklarının odasına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Emirhan B.’yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek doğalgaz borusuna asılı halde bulan aile sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontolde Emirhan B.’nın yaşamını yitirdiği belirlenince, aile sinir krizi geçirdi. Çocuğun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emirhan B.’nin uzun süre bilgisayar oyunu oynadığı için ailesiyle sık sık tartışma yaşadığını belirledi. Polis olayın ’Mavi Balina oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 06:30
  1. Osmaniye
  2. bursa
  3. mavi balina
  4. gemlik

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