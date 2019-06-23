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Korkunç şüphe doğru çıktı... İtiraf etti

Aydın'ın Söke ilçesinde, 61 yaşındaki annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı.

23 Haziran 2019 Pazar 06:57
Korkunç şüphe doğru çıktı... İtiraf etti

Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan'dan haber alamayan yakınları evine gitti.

Özgözcan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, başında darp izleri bulunan Gülümser Özgözcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgözcan'ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadının oğlu Mustafa Özgözcan'ı Argavlı mevkisinde gözaltına alındı.

Zanlının, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde, tartıştığı annesinin kafasına taşla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Evinde ölü bulundu, vücudunda darp izlerine rastlandıdaha fazla video içinKorkunç Vücudunda darp izlerine rastlandıKorkunç! Vücudunda darp izlerine rastlandı

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 05:23
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  2. söke
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