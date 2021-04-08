Korkunç sıçrama! Türkiye birinci sıraya yerleşti

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 276 hasta ise hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.



Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 133 milyon 718 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 900 bini geçti. Vaka sayısı dünyada ilk sırada yer alan ABD'de 31 milyonu geçerken, ikinci sırayı dün 103 bin 558 yeni vaka tespit edilen Hindistan izliyor. Hindistan'ın ardından dünya genelinde vaka sayıları ve 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle rekor sayıda ölümün görüldüğü Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 336 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 205 bine yakın ölümle Meksika izliyor.

Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü

Ancak dün Türkiye'de açıklanan verilerle, vaka sayılarıyla Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci olduk. Worldometers’ta açıklanan güncel verilerin ardından Türkiye günlük vaka sayısında ise dünyada ikinci sırada yer aldı. Günlük vaka sayısında birinci sırada Hindistan bulunuyor.

Türkiye 54 bin 740 yeni koronavirüs vakası ile salgın başlangıcından bu yana en yüksek sayıyı bildirdi. Türkiye'yi Avrupa'da izleyen ülkelerin sıralaması ise şöyle;



Türkiye 54.740, Fransa 30.639, Ukrayna 15.415, Polonya 14.910, Almanya 14.631, İtalya 13.708, İspanya 8.788, Rusya 8.294, Hollanda 6.346, Çekya 5.522.

18 mutasyonunun birleşiminden oluşan türe rastlandı

Brezilya'da yayın yapan O Globo'da yer alan habere göre, Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi iş birliğinde, Kovid-19'un 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı.

Söz konusu türün potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bu türdeki daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonun içinde Brezilya'nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğunu ifade etti.

UFMG'de görevli virolog Renato Santana, tespit edilen türün daha hızlı yayıldığını veya daha etkili olduğunu söylemek için erken olduğuna dikkati çekerek, "Brezilya'da mevcut türlerle benzer karakteristik özelliklere sahip olduğunu bilmek önemli ancak yeni karakteristik özelliklere de sahip. Bu sanki mevcut türlerin gelişmesi gibi." dedi.