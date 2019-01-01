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Japonya'da bir araç yılbaşı kutlayanların arasına daldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yılı kutlamak için toplanan kalabalığın arasına araç daldı. Yaşanan saldırıda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

01 Ocak 2019 Salı 08:08
Japonya'da bir araç yılbaşı kutlayanların arasına daldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araç Takeshita Caddesi'nde yayaların arasında daldı. Olay sebebiyle 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis, sürücünün yüksek olasılıkla kasıtlı olarak yayaların arasına daldığını söyledi ve yaşanan olayı terör saldırısı olarak niteledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 08:08
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