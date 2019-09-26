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Rapor ortaya çıktı! Ecem boğularak öldürülmüş

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kaybolmasının ardından ormanlık alanda cansız halde Ecem Balcı’nın boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:52
Rapor ortaya çıktı! Ecem boğularak öldürülmüş

5 Ocak 2018 tarihinde Ecem Balcı'nın (17) ortadan kaybolmasının ihbar edilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in bir not bırakarak intihar etmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ecem'in annesinin arkadaşı olan Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına aldı. Süleyman K.'nin emniyette verdiği ifadesinde Ecem'in gömülü olduğu yeri itiraf etmesinin ardından, Ecem'in cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Sıkmaya bağlı nefes alamama...

Cesedin bulunmasının ardından Süleyman K., Ecem'i öldürüp gömdüğünü itiraf ettikten sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süleyman K. görülen duruşmalarda ise Ecem'i öldürdüğünü reddederken, mahkemece talep edilen Adli Tıp raporunda Ecem'in öldürülme şekli belirlendi. Söz konusu raporda, Süleyman K.'nin emniyette verdiği iddia edilen ifadede belirttiği gibi Ecem'in ölümünün boyun ve göğsünü sıkmaya bağlı olarak nefes almaması sonrası meydana geldiği tespit edildi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:52
  1. Ecem Balcı
  2. Esra Ercömert

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